Жесткое лобовое столкновение с вылетом в кювет произошло в Карелии

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на окраине Петрозаводска. Два автомобиля ударились лоб в лоб, после чего оказались в придорожном кювете. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

Как сообщил Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, инцидент произошел во вторник, 19 августа. На место незамедлительно выехали экстренные службы, включая спасателей и сотрудников ГИБДД

По предварительной информации, столкновение произошло на участке дороги с ограниченной видимостью. Сила удара была такоя, что транспортные средства после контакта отбросило на обочину. Примечательно, что несмотря на серьезную деформацию кузовов обоих автомобилей, ни одному из участников аварии не потребовалась госпитализация, что является редким случаем для подобных столкновений.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, но уже сейчас очевидно, что последствия могли быть значительно серьезнее. Проезд по участку дороги был временно ограничен, пока сотрудники ГИБДД фиксировали обстоятельства случившегося и организовывали эвакуацию поврежденного транспорта.