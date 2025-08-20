Трагическое ДТП произошло вечером 19 августа в Приморском районе Северной столицы. Пожилой пешеход, пересекавший улицу в запрещенном месте, сначала был сбит с ног ударом одного автомобиля, а затем попал под колеса второго. Медики констатировали смерть мужчины на месте происшествия.

Как сообщил «МК-Санкт-Петербург», инцидент произошел в 21:30 у дома №10 на Школьной улице. По предварительным данным, 43-летний водитель Volkswagen Passat совершил наезд на 70-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. От удара пенсионера отбросило на встречную полосу, где он оказался под колесами Haval Jolion под управлением 36-летнего автомобилиста.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, устанавливая все обстоятельства произошедшего. На месте работали следственно-оперативная группа и эксперты. Полиция отмечает, что водители обоих транспортных средств остались на месте происшествия и оказывают содействие в расследовании.