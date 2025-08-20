Школьница сильно пострадала в аварии с фурой вблизи границы Финляндии

В Выборгском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетней велосипедистки. Инцидент случился на федеральной трассе вблизи границы с Финляндией. По предварительным данным, ребенок внезапно выехал на проезжую часть, что привело к цепочке трагических событий.

Как сообщил «МК-Санкт-Петербург», авария произошла 19 августа около 15:05 на 8-м километре автодороги «Скандинавия». 34-летний водитель грузовика Scania с полуприцепом ехал из Светогорска в сторону Выборга, когда 13-летняя велосипедистка, двигавшаяся по обочине в том же направлении, неожиданно выехала на проезжую часть.

В результате столкновения груженый автомобиль потерял управление, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Девочка получила травмы и была экстренно госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Водитель фуры не пострадал.

Правоохранительные органы проводят всестороннее расследование обстоятельств происшествия. Специалисты изучают возможные причины внезапного маневра подростка.