Шесть отрубленных человеческих голов обнаружили на трассе

В центральной Мексике произошло преступление, потрясшее местных жителей и власти. На дороге между штатами Пуэбла и Тласкала были найдены мужские головы, оставленные на видном месте. Предполагается, что это очередное послание враждующих преступных группировок.

Как рассказал «Московский Комсомолец», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры штата Тласкала, жуткая находка была сделана водителями, которые обратились в правоохранительные органы. Рядом с головами обнаружено одеяло с угрожающим сообщением, предположительно от группировки «Ла Барредора» — организации из штата Герреро. Однако точная причастность пока не установлена, и мотивы преступления расследуются.

Местные СМИ связывают инцидент с обострением конфликта между наркокартелями. Особенно напряженная ситуация сложилась после ареста 25 июля 2024 года Исмаэля «Эль Майо» Замбады, лидера картеля Синалоа, с задержанием которого уровень насилия в регионе резко вырос.

Примечательно, что Пуэбла и Тласкала традиционно считаются относительно безопасными регионами — они не входят в число штатов с наибольшим количеством убийств. Однако географическое положение делает их уязвимыми для деятельности преступных группировок, занимающихся наркоторговлей, похищениями людей и топлива.

Подобные жестокие методы, включающие обезглавливание, стали печальной визитной карточкой мексиканских картелей, использующих их для запугивания конкурентов и демонстрации силы. Несмотря на старания властей, волна насилия продолжает захлестывать страну.