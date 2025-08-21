Водитель Lexus нагло проехался по пешеходной набережной в Новосибирске

В центре Новосибирска произошел вопиющий случай нарушения Правил дорожного движения. Мужчина, управляющий наглухо затонированным Lexus, проехался по территории, предназначенной исключительно для пешеходов. Его оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов в тот же день.

Автомобилиста без номеров и с тонировкой быстро нашли инспекторы ДПС

Как сообщил телеграм-канал «АСТ-54 Black», инцидент произошел на Михайловской набережной, где автомобиль привлек внимание очевидцев. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, личность водителя уже установлена — им оказался 23-летний житель города.

Против молодого человека составили административные протоколы за управление автомобилем без государственных регистрационных знаков и с запрещенной тонировкой на передних стеклах.

В настоящее время материалы дела направлены на рассмотрение, где будут определены размер штрафов и меры наказания в соответствии с действующим законодательством. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях: пользователи раскритиковали поведение водителя, подчеркнув необходимость соблюдения Правил дорожного движения.