13-летняя девочка села за руль автомобиля и устроила смертельное ДТП в Приморье

В Приморском крае произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней автомобилистки. В результате аварии погиб один человек, четверо детей получили серьезные травмы. Возбуждено дело против матери девочки, которая позволила ей сесть за руль.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Приморья, инцидент произошел 20 августа в Дальнереченске. По предварительным данным, 13-летняя девочка, не имевшая «прав» на управление транспортным средством, потеряла контроль над автомобилем и врезалась в дерево. В салоне в этот момент находились семь человек, включая нескольких детей.

Погибшим оказался мужчина 1992 года рождения. Четверо несовершеннолетних пассажиров получили травмы, двое из них находятся в критическом состоянии. Медики продолжают оказывать всем пострадавшим необходимую помощь.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении матери подростка по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, именно она передала дочери управление автомобилем, что привело к трагическим последствиям. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для установления полной картины произошедшего.