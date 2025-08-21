Подросток за рулем «ВАЗа» сбил пешехода и скрылся в Калмыкии

В Элисте произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя. Подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2115, совершил наезд на пешехода и сбежал с места аварии.

Как сообщил портал «Калмыкия online», инцидент произошел 20 августа в 17:35 на улице Ленина. Водитель, чью личность позже оперативно установили, оказался местным жителем. После наезда он скрылся с места происшествия, нарушив Правила дорожного движения и оставив пострадавшего без необходимой помощи.

Прибывшие на место случившегося медики доставили пешехода в медицинское учреждение. Однако, несмотря на то, что его жизни ничего не угрожает, факт оставления места ДТП виновником усугубляет ситуацию. Сотрудники полиции организовали розыскные мероприятия и задержали молодого человека в кратчайшие сроки.

В отношении водителя и его родителей составлены административные протоколы. Автомобиль ВАЗ-2115 задержан и помещен на специализированную стоянку. В дальнейшем дело будет направлено в Комиссию по делам несовершеннолетних для определения дальнейшей судьбы юноши.