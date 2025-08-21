Автомобиль сбил троих детей на пешеходном переходе в Биробиджане

В Еврейской автономной области водитель автомобиля УАЗ нарушил ПДД, не уступив дорогу группе детей, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу. Инцидент произошел, когда несовершеннолетние находились без сопровождения взрослых.

Двое из них госпитализированы, ребенок в коляске не пострадал

Как сообщает «ИА ЕАОMedia», в результате наезда двое получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. По словам медиков, их жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает. При этом ребенок, находившийся в коляске, чудом избежал повреждений.

На место происшествия незамедлительно прибыли экипажи Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Отдельное внимание уделяется проверке действий родителей, которые оставили детей без присмотра. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Биробиджанский» решают вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).