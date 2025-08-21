Молодой водитель погиб в аварии под Геленджиком

В курортном Геленджике произошло жуткое дорожное происшествие, унесшее жизнь молодого человека. ЧП случилось вечером 20 августа в одном из самых живописных мест черноморского побережья — в районе Тонкого мыса.

Как сообщает информагентство «Живая Кубань», трагедия произошла, когда 25-летний водитель BMW не справился с управлением на повороте. Автомобиль сорвался с трассы, улетел в кювет и несколько раз перевернулся. Машина получила серьезные повреждения, что привело к печальным последствиям.

Молодой человек, находившийся за рулем, погиб на месте. Спасательные службы, прибывшие на вызов, уже не смогли ему помочь. Однако чудом удалось вытащить из обломков двух пассажирок — девушек возрастом 15 и 16 лет — которых с травмами доставили в больницу. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

На месте работали сотрудники ГИБДД, скорая помощь и аварийные службы. Правоохранители начали проверку по факту ДТП: выясняют все обстоятельства случившегося, включая состояние автомобиля, возможные причины потери управления и соблюдал ли водитель Правил дорожного движения.