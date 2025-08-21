Грузовик с авиатопливом вспыхнул на трассе «Джубга-Сочи»

На ключевой курортной трассе произошел инцидент с опасным грузом. Автомобиль, перевозивший авиационное топливо, загорелся в районе поселка Калиновка. Благодаря оперативным действиям экстренных служб удалось избежать масштабной катастрофы.

Как сообщил «МК-Сочи», происшествие случилось 21 августа на автодороге «Джубга-Сочи». По предварительным данным, причиной возгорания грузовика DAF стала техническая неисправность — заклинившая турбина, что моментально привело к распространению пламени по кабине. Цистерна с авиатопливом могла в разы усугубить ситуацию, однако пожарным удалось не допустить ее воспламенения или разлива.

Сотрудники ГИБДД оперативно перекрыли трассу и организовали движение по объездной схеме, пока специалисты МЧС занимались ликвидацией огня. Несмотря на то, что кабина автомобиля полностью выгорела, обошлось без человеческих жертв.

Уже через некоторое время движение по дороге было полностью восстановлено. Слаженная работа всех служб позволила минимизировать последствия инцидента и избежать длительных пробок на одном из самых загруженных направлений в курортный сезон.