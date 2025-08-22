Один из основателей Mastodon трагически погиб в ДТП

Брент Хайндс, один из основателей культовой группы Mastodon, погиб в ДТП в ночь на 21 августа в Атланте, где музыкант жил в последнее время.

Как сообщил портал «Регнум», авария произошла при столкновении мотоцикла музыканта (он управлял Harley Davidson) с внедорожником. Примечательно, что всего за несколько месяцев до трагедии, еще в марте 2025 года, гитарист покинул группу, что изначально было представлено как взаимное решение, но позднее он признал факт своего исключения из нее.

Хайндс стоял у истоков создания Mastodon в 2000 году вместе с Биллом Келлихером, Бранном Дэйлором и Троем Сандерсом. За четверть века коллектив выпустил восемь студийных альбомов, включая такие признанные критиками работы как Leviathan (2004), Blood Mountain (2006) и Emperor of Sand (2017). Вершиной творчества коллектива стала премия «Грэмми» 2018 года в категории «Лучшее метал-исполнение» за композицию Sultan's Curse.

Творческое наследие Хайндса продолжает жить в записях и многочисленных концертных выступлениях группы. Его гитарный стиль оказал значительное влияние на развитие современного метала. Новость о трагической гибели музыканта вызвала поток соболезнований от коллег и поклонников по всему миру.