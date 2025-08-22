Грузовик с продуктами опрокинулся на трассе в Бурятии

На федеральной дороге в Хоринском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль, перевозивший продовольствие и запчасти, потерял управление и перевернулся.

Как сообщило издание UlanMedia, авария произошла ранним утром 21 августа на 213-м километре автодороги «Улан-Удэ — Романовка — Чита». По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Mitsubishi Fuso не справился с управлением при движении из села Хоринск в направлении Еравны, в результате чего грузовик упал на бок.

Перевозимые товары высыпались прямо на проезжую часть, а находившиеся в кабине люди — сам водитель и его 41-летний пассажир — получили травмы. Оперативно прибывшие медики оказали им первую помощь, после чего доставили в ближайшее медицинское учреждение. В данный момент здоровью пострадавших ничего не угрожает.

На месте работают сотрудники экстренных служб, которые организовали временное ограничение движения для ликвидации последствий ДТП. Причины происшествия еще устанавливаются.