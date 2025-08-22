13-летний школьник на квадроцикле сбил двух женщин в Подмосковье

В Солнечногорске произошел серьезный инцидент с участием несовершеннолетнего за рулем, который протаранил двух женщин. Ситуация привлекла внимание правоохранительных органов.

По информации телеграм-канала Mash, 13-летний водитель двигался на квадроцикле на высокой скорости, когда потерял управление и сбил двух женщин в Солнечногорске. Пострадавшие — 51-летняя Наталия А. и 39-летняя Ирина Ч. — получили тяжелые травмы, их госпитализировали в ближайшую больницу.

Прокуратура Московской области взялась за выяснение обстоятельств случившегося, проверяя все обстоятельства дела. Подросток, управлявший квадроциклом, не имел водительских «прав», что стало дополнительным фактором в расследовании.

Родители признали вину в ненадлежащем контроле за сыном и оплатили штраф.