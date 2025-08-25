Блогера, который хотел сбежать в Беларусь, нашли в багажнике и задержали

Следственный комитет России сообщил о задержании блогера Арсена Маркаряна, которого подозревают в записи оскорбительных видео. Он попался правоохранителям в Московской области, так и не добравшись до конечного пункта — Беларуси.

Он прикрывался надувной лодкой, но это не спасло

Как сообщает ТАСС, против Маркаряна возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Речь идет об оскорблении памяти защитников Отечества в Интернете. По данным следствия, 25 февраля 2025 года он разместил видеоролик на популярном хостинге, в котором позволял себе довольно резкие высказывания.

Свой медийный путь беглец начинал с продвижения принципов здорового образа жизни и личностного роста, но широкую известность приобрел благодаря заявлениям о «превосходстве» мужчин над женщинами. За это он получил прозвище Мизогимли, которое образовано от имени гнома и слова «мизогиния» (женоненавистничество).

Детали задержания Маркаряна раскрыли в ГУ МВД России по Москве. Оперативники Центра противодействия экстремизму и Бюро специальных технических мероприятий вычислили автомобиль его знакомого, на котором передвигался подозреваемый. Ориентировки разослали всем патрульным службам.

Машину остановили на Можайском шоссе возле города Кубинка. Маркарян пытался скрыться в багажнике, прикрывшись надувной лодкой, однако его быстро обнаружили и задержали, доставив в ближайший отдел полиции.

Блогера передали следователям для дальнейших допросов. Помимо прочего, его проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности или государственной власти, совершенных онлайн.