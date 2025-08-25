Водитель насмерть сбил женщину и скрылся, но потом одумался и вернулся

Трагедия случилась поздним вечером 24 августа, когда женщина шла вдоль сельской дороги. После аварии водитель на минивэне решил скрыться, но спустя время все же вернулся на место происшествия. Теперь полиция разбирается в деталях случившегося.

Как сообщил портал UlanMedia, в Баргузинском районе 49-летний мужчина за рулем Toyota Ipsum совершил наезд на 37-летнюю женщину-пешехода. Она двигалась прямо по краю дороги, соединяющей села Улюн и Улюкчикан. От полученных травм потерпевшаяпогибла на месте.

После столкновения виновник уехал, оставив ее без необходимой помощи, однако через некоторое время самостоятельно вернулся на место случившегося.

Сейчас правоохранители проводят тщательную проверку. Они изучают обстоятельства аварии и мотив действий водителя.