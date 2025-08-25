LADA влетела в подземный переход в Казани: есть пострадавшие

В центре Казани произошло резонансное ДТП: отечественная машина на высокой скорости влетела в стену подземного перехода, в результате чего пострадали водитель и его супруга. Обоих экстренно доставили в медицинское учреждение.

Как сообщает агентство «Татар-информ», инцидент произошел 25 августа на улице Ямашева напротив торгового центра XL. По предварительным данным, 22-летний водитель не справился с управлением, что привело к столкновению с бетонным ограждением подземного перехода.

Передняя часть автомобиля сильно деформировалась от удара. Молодой человек получил травмы и был госпитализирован бригадой скорой помощи. Его 21-летняя супруга, находившаяся в машине, также пострадала — однако ее доставил в больницу один из очевидцев происшествия.

В социальных сетях уже появились кадры с места ЧП: на фото видно, что LADA после удара практически «впечаталась» в стену. Причины происшествия сейчас выясняются правоохранительными органами. Эксперты не исключают, что к ДТП могли привести как нарушения ПДД, так и техническая неисправность транспортного средства.