Пять машин столкнулись, одна из них сгорела на трассе в Ленобласти

В ночь на 25 августа на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга произошло масштабное ДТП. Столкновение сразу пяти автомобилей потребовало вмешательства бригады спасателей и пожарных.

Массовая авария во Всеволожском районе привела к госпитализации двух водителей

Как сообщает «МК — Ленинградская область», авария произошла около 1:00 на 45-м километре внешнего кольца КАД: на дороге столкнулись Ford Focus, LADA и три Hyundai Solaris. В результате происшествия водители Ford и одного из Hyundai получили травмы и были доставлены в больницу.

Один из автомобилей в результате аварии полностью сгорел. Ликвидацией последствий занимались сотрудники 149-й пожарной части, которые оперативно прибыли на место происшествия. Спасатели не только потушили пламя, но и очистили проезжую часть от обломков.

Движение на участке внешнего кольца КАД временно ограничили, что вызвало заторы в направлении Всеволожского района. Причины инцидента выясняются.