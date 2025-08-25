Смертельное столкновение фуры и легковушки парализовало трассу под Владивостоком

Крупная авария остановила движение на ключевой автотрассе Приморского края. В результате ДТП один человек погиб, а пробки растянулись на километры в обоих направлениях.

Как сообщил портал PrimaMedia, авария произошла из-за выезда на встречную полосу Toyota Verossa. За рулем находился 31-летний водитель с десятилетним стажем, который ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Он столкнулся с грузовиком Volvo, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

После случившегося трасса оказалась полностью заблокирована, очевидцы сообщали о массовых заторах на всех направлениях движения между Уссурийском и Владивостоком, особенно в районе поселка Раздольное.

Полиция проводит проверку для установления всех обстоятельств происшествия.