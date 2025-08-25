373

Смертельное ДТП случилось сразу после того, как мать пустила за руль сына без прав

Перед аварией ее виновники обманули сотрудников ГИБДД

Из-за безответственного решения матери, позволившей своему 19-летнему сыну, не имеющему водительских «прав», сесть за руль автомобиля, в котором находились еще трое несовершеннолетних, случилась страшная трагедия. В результате лобового столкновения один из подростков погиб, а остальные участники аварии получили тяжелейшие травмы.

Поделиться
Автор
Александр Проневский

Изображение Смертельное ДТП случилось сразу после того, как мать пустила за руль сына без прав

Как сообщили «РИА Новости», трагедия произошла 10 июля около 19:00 на 876-м километре трассы Р-257 «Енисей» (Тува). Молодой человек за рулем Toyota Funcargo выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Toyota Vellfire. Оба автомобиля двигались из Чадана в Кызыл.

Незадолго до аварии машина виновника инцидента проезжала мимо наряда ДПС, однако в тот момент за рулем еще находилась 35-летняя мать нарушителя. Только после того, как они проехали пост, она передала управление сыну. В автомобиле с ними находились трое детей в возрасте 9, 10 и 17 лет.

Все раненые пассажиры Toyota Funcargo доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, а 17-летний подросток скончался от полученных травм на месте. В минивэне пострадал один человек, который также был госпитализирован.

Правоохранительные органы проводят проверку: молодому человеку грозит уголовная ответственность за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, а его матери — за передачу управления лицу без водительского удостоверения.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует