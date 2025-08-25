Смертельное ДТП случилось сразу после того, как мать пустила за руль сына без прав

Из-за безответственного решения матери, позволившей своему 19-летнему сыну, не имеющему водительских «прав», сесть за руль автомобиля, в котором находились еще трое несовершеннолетних, случилась страшная трагедия. В результате лобового столкновения один из подростков погиб, а остальные участники аварии получили тяжелейшие травмы.

Как сообщили «РИА Новости», трагедия произошла 10 июля около 19:00 на 876-м километре трассы Р-257 «Енисей» (Тува). Молодой человек за рулем Toyota Funcargo выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Toyota Vellfire. Оба автомобиля двигались из Чадана в Кызыл.

Незадолго до аварии машина виновника инцидента проезжала мимо наряда ДПС, однако в тот момент за рулем еще находилась 35-летняя мать нарушителя. Только после того, как они проехали пост, она передала управление сыну. В автомобиле с ними находились трое детей в возрасте 9, 10 и 17 лет.

Все раненые пассажиры Toyota Funcargo доставлены в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, а 17-летний подросток скончался от полученных травм на месте. В минивэне пострадал один человек, который также был госпитализирован.

Правоохранительные органы проводят проверку: молодому человеку грозит уголовная ответственность за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, а его матери — за передачу управления лицу без водительского удостоверения.