Тройное ДТП с возгоранием унесло жизни двух водителей на трассе в Ставрополье

Лобовое столкновение случилось на федеральной трассе «Ростов-на-Дону — Ставрополь». Все три легковых автомобиля, угодивших в аварию, полностью сгорели, двое из водителей погибли, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.

Как сообщает ресурс «МК-Ставрополь», инцидент произошел около 7.40 утра 24 августа в Изобильненском округе. Предварительная версия следствия указывает, что LADA Granta выехала на полосу встречного движения, где сначала столкнулась с ВАЗ-2114, а затем с LADA Largus, двигавшимися в попутном направлении.

От мощного удара все машины загорелись. На место незамедлительно прибыли расчеты пожарной охраны и бригады скорой медицинской помощи. Очевидцы сообщают, что пламя охватило транспортные средства практически полностью, что сильно осложнило работу спасателей.

К сожалению, водители Granta и Largus скончались на месте происшествия от полученных травм. Однако медикам удалось спасти жизнь третьего шофера — его доставили в ближайшее медицинское учреждение для оказания экстренной помощи.

На месте работали следователи и эксперты, которые сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Трасса была частично перекрыта для проведения следственных мероприятий и эвакуации поврежденного транспорта.