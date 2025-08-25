Столкновение с Porsche на ялтинской трассе унесло жизнь пассажирки мотоцикла

В севастопольской больнице от полученных травм скончалась женщина, пострадавшая в результате аварии с участием иномарки и мотоцикла. Трагический инцидент произошел вечером 24 августа на 72-м километре автодороги «Ялта — Севастополь». Пострадавшую оперативно доставили в больницу, где медики боролись за ее жизнь, но спасти ее, к сожалению, не удалось.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, авария произошла около 19:00 на нерегулируемом перекрестке. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Porsche при попытке повернуть налево выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Suzuki.

Находившаяся на заднем сиденье байка 38-летняя женщина получила тяжелейшие травмы и была срочно доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, на следующий день, 25 августа, она скончалась. Ее спутник, 31-летний мужчина, также госпитализирован с серьезными повреждениями.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи изучают все детали случившегося.