Столкновение с Porsche на ялтинской трассе унесло жизнь пассажирки мотоцикла

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, авария произошла около 19:00 на нерегулируемом перекрестке. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Porsche при попытке повернуть налево выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Suzuki.
Находившаяся на заднем сиденье байка 38-летняя женщина получила тяжелейшие травмы и была срочно доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, на следующий день, 25 августа, она скончалась. Ее спутник, 31-летний мужчина, также госпитализирован с серьезными повреждениями.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи изучают все детали случившегося.