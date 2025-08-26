Водитель автобуса скончался за рулем и протаранил три авто в Новосибирске

В Новосибирске произошло ЧП: мужчина, управляющий маршрутным автобусом, умер непосредственно во время исполнения своих служебных обязанностей. И транспортное средство, оставшись без контроля, протаранило стоявшие рядом машины.

К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и прохожих

Как сообщает РИА Новости, инцидент случился утром 26 августа в Ленинском районе города. Примерно в 07:50 по местному времени рейсовый автобус марки «НЕФАЗ», следовавший по маршруту №60, врезался в автомобили Toyota Mark, Chery Tiggo и Volkswagen Polo, припаркованные у дома 30 на улице Титова.

По предварительным данным, его водитель 1969 года рождения скончался за рулем еще до момента столкновения. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, однако точная причина произошедшего пока что устанавливается.

В салоне на момент аварии находились пассажиры, но никто из них не пострадал. В поврежденных иномарках также не было людей — автомобили стояли пустыми, что предотвратило более серьезные последствия.

Автобус отбуксировали для проведения технической экспертизы, а движение на участке было временно ограничено. Владельцы получивших повреждения автомобилей уже уведомлены о происшествии.