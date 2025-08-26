Трагедия унесла жизни двоих подростков на трассе в Самарской области

На автомагистрали неподалеку от городского поселения Петра Дубрава произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда автомобиля Hyundai двое подростков погибли на месте еще до приезда медиков.

Как сообщает РИА «Новости», 25 августа около 20:55, по предварительной версии следствия, 19-летний водитель не учел сложные дорожные и погодные условия, что привело к потере контроля над автомобилем. В результате Hyundai вылетел на обочину, где в этот момент находились трое подростков. Двое из них, возрастом 15-ти и 16-ти лет, получили несовместимые с жизнью травмы.

Третий несовершеннолетний, ставший свидетелем случившегося, остался цел, однако ему, как и водителю легковушки, потребовалась медицинская помощь. Причины, по которым дети без присмотра взрослых оказались на обочине магистрали в такое позднее время суток, предстоит в дальнейшем выяснить следователям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание по этой статье достигает семи лет лишения свободы. Параллельно прокуратура начала проверку соблюдения законов о безопасности дорожного движения на данном участке трассы.