Грузовик с детьми, которых перевозили в кузове, опрокинулся в кювет в Хакасии

Рядом с селом Бирикчуль произошло чудовищное ДТП по вине водителя, не справившегося с управлением. В кузове грузового автомобиля в тот момент находились дети: один погиб на месте, двое других отправились в больницу с серьезными травмами.

Как сообщает ТАСС, авария произошла с грузовиком «ГАЗ-63», который вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации, детей разместили в машине, допустив грубые нарушения правил перевозки несовершеннолетних.

Шестилетний мальчик погиб на месте происшествия еще до прибытия помощи, двое других были срочно доставлены в ближайшую больницу. Один из них, возрастом всего в десять лет, получил повреждения живота, а двенадцатилетний — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Местные власти и правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая причины, по которым в кузове грузовика находились несовершеннолетние. Госавтоинспекция напоминает о недопустимости таких перевозок и призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения.