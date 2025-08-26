Смертельное ДТП с манипулятором унесло две жизни в Дагестане

Трагический инцидент с участием LADA Vesta и спецтехники Hyundai с установленным краном-манипулятором произошло на 848-м километре дороги «Кавказ». По предварительным данным, причиной аварии стал выезд легковушки на встречную полосу.

Как сообщает «РИА Дагестан», трагедия разыгралась в Карабудахкентском районе. За рулем LADA Vesta находился 46-летний житель Дахадаевского района, который не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Именно там и случился лобовой удар с автомобилем Hyundai HD78 — спецтехникой управлял 32-летний житель Каякентского района.

От полученных травм на месте погибли водитель отечественной легковушки и его пассажир — 35-летняя жительница Владимирской области. Еще двое из находившихся в салоне, 11-летний ребенок и 37-летний мужчина, также жители Владимирской области, были срочно госпитализированы с серьезными травмами.

На месте работала группа спасателей и полицейские. Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.