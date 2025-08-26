Бизнесмен, сбивший мужа писательницы Арбатовой, сам погиб в ДТП в Москве

Сергей Белюскин, ранее фигурировавший в громких скандалах, погиб в дорожной аварии: его спортивный автомобиль врезался в отбойник в Москве. По предварительным данным, трагедия произошла из-за внезапного ухудшения здоровья водителя.

Он не справился с управлением своего Aston Martin на Живописном мосту

Как сообщил телеграм-канал Mash, инцидент произошел около девяти часов вечера 25 августа. Aston Martin, которым управлял Белюскин, сперва некоторое время двигался неустойчиво, а после столкнулся с ограждением. Очевидцы пытались оказать водителю первую помощь до приезда медиков, однако бизнесмен скончался на месте от полученных травм. Предположительной причиной потери контроля над автомобилем стали проблемы с сердцем.

Белюскин ранее уже попадал в поле зрения общественности из-за дорожных происшествий. В 2011 году он, управляя Range Rover, сбил мужа писательницы Марии Арбатовой. Пострадавший выжил, но перенес несколько сложных операций.

Имя бизнесмена также связывали с загадочной смертью психолога Анны Амбарцумян. Тело 27-летней девушки было обнаружено в номере элитного отеля в 2020 году. Правоохранители тогда обнаружили в ее крови следы наркотических веществ, что значительно осложнило расследование.

Подруга Амбарцумян упоминала о ее крупных долгах и склонности к эпатажным поступкам, включая инсценировку суицида для привлечения внимания в соцсетях. Бизнесмен отрицал причастность к этой истории, объективных доказательств его вмешательства так и не выявили. Но расследование обстоятельств смерти психолога так и не было завершено.