Пенсионер на LADA Niva устроил массовое ДТП на трассе под Смоленском

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, инцидент произошел 25 августа около 10:40 на 391-м километре трассы. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2131 (Niva) при выполнении маневра нарушил требования дорожной разметки и не уступил дорогу автомобилю Cadillac, за рулем которого находился 39-летний мужчина — в результате произошло столкновение.
От сильного удара Cadillac выбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Kia, двигавшийся в противоположном направлении. Им тоже управлял 39-летний водитель.
В результате аварии пожилой мужчина из «Нивы» получил травмы — его пришлось доставить в ближайшую больницу для оказания срочной медицинской помощи. Водители остальных транспортных средств не пострадали.
Участок трассы был временно перекрыт для проведения следственных действий и оформления происшествия. По факту аварии проводится проверка.