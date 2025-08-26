Пешеход пересекал дорогу в неположенном месте, и его насмерть сбил автомобиль

В Тосненском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе М-10 «Россия» автомобиль сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Смертельное ДТП произошло на трассе М-10 в Ленинградской области

Как сообщает «МК — Ленинградская область», инцидент произошел около девяти часов вечера 25 августа на 659-м километре федеральной трассы в поселке Ульяновка. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 43-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть вне «зебры».

Прибывшие на место медики констатировали смерть пешехода от полученных травм. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, полиция проводит проверку по факту ДТП.

