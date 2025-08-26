Врачи на вертолете спасли жизнь тяжелораненого после ДТП в Удмуртии

Бригада санитарной авиации провела уникальную операцию по спасению жизни мужчины, пострадавшего в серьезной аварии. Благодаря слаженным действиям медиков и пилотов удалось стабилизировать состояние пациента с множественными переломами и травмами. Теперь пострадавший проходит курс интенсивной терапии.

Теперь состоянию пострадавшего ничто не угрождает

Как сообщил портал Udm-Info, в городе Можге местный житель получил тяжелейшие травмы в результате дорожного происшествия. Для экстренной госпитализации был задействован вертолет санитарной авиации, который смог оперативно доставить мужчину в реанимационное отделение Первой республиканской клинической больницы.

Из-за тяжести ранений пациенту потребовалась искусственная вентиляция легких. Медики оперативно провели комплекс реанимационных мероприятий, что позволило стабилизировать его состояние. На данный момент мужчину отключили от аппарата ИВЛ, его жизнь вне опасности.

Работа санитарной авиации продолжает оставаться важным элементом системы здравоохранения в регионах с сложной транспортной инфраструктурой. Оперативная доставка пострадавшего в специализированное медицинское учреждение стало решающим фактором для спасения его жизни.