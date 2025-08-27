Ослепленный солнцем водитель сбил пожилую женщину в Твери

В Свободном переулке возле дома под номером девять произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала пожилая жительница города. Водитель легкового автомобиля не заметил ее на «зебре» из-за яркого солнечного света.

Как сообщает «МК — Тверь», инцидент случился 26 августа около 14:50. За рулем Mitsubishi Lancer находился мужчина 1990 года рождения. Он выполнял поворот налево с бульвара Радищева в направлении Дворца бракосочетаний, когда по нерегулируемому переходу шла женщина 1955 года. Позже водитель пояснил сотрудникам полиции, что ему помешал яркий свет — из-за солнца он не увидел вовремя человека на дороге и устроил ДТП.

Потерпевшая сразу после аварии была доставлена в ближайшую больницу для осмотра. Она остается под наблюдением врачей, ее родственники уведомлены о случившемся.

Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место происшествия и опросили участников. Они отметили, что признаков алкогольного опьянения ни у водителя, ни у пешехода не обнаружено. Правоохранители проводят дальнейшую проверку обстоятельств дела.