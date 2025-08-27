Пешехода, который лежал поперек трассы, насмерть задавил автомобиль на Алтае

В окрестностях села Шыргайту произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие, в котором молодой человек погиб после наезда автомобиля при необычных обстоятельствах. Пострадавший лежал поперек проезжей части, и водитель его не заметил.

Как сообщает «МК-Барнаул», инцидент произошел ранним утром 26 августа, когда 21-летний водитель, управлявший автомобилем LADA Niva, совершил наезд на своего 22-летнего односельчанина.

По предварительной версии, пострадавший в момент ДТП лежал прямо на проезжей части. От полученных в результате столкновения травм молодой человек скончался на месте еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Правоохранительные органы изучают все обстоятельства инцидента, включая причины, по которым пешеход оказался на дороге в таком положении. Окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз и опроса свидетелей.