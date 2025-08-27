22 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии

Все случилось на одной из популярных курортных дорог региона в Гагрском районе. В результате серьезной аварии четверым пострадавшим потребовалась срочная медицинская помощь.

Пострадавших госпитализировали в больницу с множественными травмами

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления ГАИ МВД Абхазии Дамейа Авидзба, инцидент произошел 26 августа около 19:45. Управлявший ВАЗ-2107 55-летний житель региона не рассчитал маневр при попытке свернуть на объездную дорогу и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим граждан Российской Федерации.

Медицинскую помощь всем получившим травмы оказали в районной больнице. По словам главврача Индиры Арсалия, их здоровью на данный момент ничто не угрожает. Остальных туристов после осмотра отпустили.

Оба водителя прошли проверку на состояние алкогольного опьянения — результат оказался отрицательным. Дальнейшее выяснение обстоятельств аварии продолжается, а местные власти внимательно следят за ходом расследования и состоянием пострадавших.