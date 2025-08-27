Подростки сбили пенсионера на электросамокате и скрылись

В Челябинске произошел вопиющий случай нарушения Правил дорожного движения, повлекший за собой тяжелые последствия. Молодые люди, управлявшие арендованным электросамокатом, сбили пожилого пешехода и скрылись с места происшествия, оставив пострадавшего без помощи.

Как сообщает пресс-служба челябинской ГИБДД, инцидент произошел еще 19 августа на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, неустановленный водитель и его пассажир, которые перемещались по тротуару на СИМ, столкнулись с 65-летним мужчиной. После удара виновники не оказали ему помощь и поспешно скрылись.

Пенсионер 1960 года рождения получил серьезные травмы, включая повреждение голеностопа. Ему помогли свидетели, наложив жгут для остановки кровотечения. Однако состояние мужчины потребовало срочной госпитализации — помимо прочего, у него развились осложнения, включая риск заражения крови и необходимость в срочной операции на сердце.

После лечения пострадавший дал комментарий для портала «31 канал», где рассказал о том, что подростки не только не остановились после наезда, но и повели себя максимально цинично: рассмеялись и уехали, полностью осознавая последствия своих действий.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают виновников ДТП. Используются записи с камер наблюдения и показания свидетелей для установления личности водителя и привлечения его к ответственности.