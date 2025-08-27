В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов, потому что рабочие их заасфальтировали

Как сообщает РИА Новости, подрядная организация проводила укладку асфальта в ночь на 26 августа, но во время работ произошел какой-то технологический сбой, из-за которого уже утром случилось то, что случилось. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
На текущий момент движение по маршруту восстановлено. Специалисты оперативно убрали асфальт с рельсов, и линия заработала в обычном режиме.
Организация, занимавшаяся ремонтом дороги, пока не комментировала ситуацию, однако власти города намерены провести проверку, чтобы избежать повторения подобных ошибок в будущем. Жители Екатеринбурга отметили, что задержки были минимальными — благодаря быстрой реакции служб.
Сейчас «Гортранс» изучает вопрос о взыскании убытков — тех, что возникли из-за простоя транспорта и необходимости срочно расчищать пути.