Мужчину ошпарило кипятком, когда он пытался спасти свою машину

В подмосковных Химках произошел инцидент, в результате которого пострадал местный житель. Он пытался отогнать свой автомобиль подальше от прорванной теплотрассы, но получил серьезные ожоги.

Как сообщил телеграм-канал Mash, мужчина заметил мощные струи воды, бьющие из-под асфальта, и сразу же бросился спасать свою припаркованную машину. В этот момент его обдало кипятком, что вызвало серьезные ожоги.

Прорыв случился во время плановой проверки отопительных сетей — их проводят для того, чтобы избежать аварий в холодное время года. Такие тесты включают подачу давления в трубы, и иногда они приводят к техническим неполадкам. Так, в Химках гейзеры из воды и пара взметнулись на несколько метров, заливая улицу и создавая густой туман.

Пострадавший получил помощь от оперативно прибывших медиков и был доставлен в ближайшую больницу. Его состояние оценивают как стабильное, но ожоги потребуют долгого лечения.

Коммунальные службы быстро отреагировали на ситуацию: перекрыли подачу воды и выслали ремонтную бригаду для устранения утечки. Жители окрестных домов не пострадали, хотя некоторое время наблюдались перебои с горячим водоснабжением.

Власти Химок заявили, что усилят контроль за состоянием труб, чтобы минимизировать такие инциденты в будущем. Движение по улице на текущий момент восстановлено.