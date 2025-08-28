Коварная месть: женщины измазали кроссовер Infinity конским навозом

Премиальный автомобиль стал жертвой в необычном случае вандализма. Белый кроссовер полностью измазали навозом, а весь процесс записали на видео. По данным свидетелей, к акции причастны три местные жительницы.

Как сообщает издание URA.RU, инцидент произошел глубокой ночью 27 августа. Трое женщин, надев защитные перчатки и закрывающие лицо капюшоны, активно вываливали целые ведра навоза на кузов автомобиля. В комментариях в соцсетях пользователи предположили, что причиной случившегося стала бытовая месть — по предварительной информации, к акции причастна супруга владельца машины и ее подруги.

Интересно, что накануне эту же «Инфинити» видели в центре Тюмени на улице 50 лет Октября. Она была припаркована возле бизнес-центра «Петр Столыпин» и тоже в загрязненном состоянии. При этом на кузове красовалась наклейка с QR-кодом, ведущим на фотографию полуобнаженного мужчины с подписью «Только без негатива».

Истинные мотивы и обстоятельства произошедшего в Тюмени еще предстоит выяснить полиции. Неизвестно, стал ли сам владелец подавать заявление в органы.