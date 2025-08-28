Водитель вылетел на тротуар и насмерть сбил самокатчика в Казани

В столице Татарстана произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и электросамоката. В результате столкновения один из водителей потерял контроль над машиной, что привело к гибели пешехода.

Как сообщает портал «Татар-информ», авария произошла 28 августа на перекрестке улиц Маршала Чуйкова и Бондаренко. Автомобиль BMW столкнулся с Suzuki, из-за чего «баварец» взял курс на обочину и вылетел на тротуар. Там стоял 48-летний мужчина на электросамокате, который оказался в зоне поражения. От сильного удара пострадавший получил тяжелейшие травмы и скончался на месте еще до прибытия медиков.

Сейчас на перекрестке дежурят госавтоинспекторы, фиксируя детали происшествия и опрашивая свидетелей. Устанавливаются точные причины столкновения, включая возможные нарушения скоростного режима или правил маневрирования. Водители обоих автомобилей, BMW и Suzuki, серьезно не пострадали, но были задержаны для дачи показаний.