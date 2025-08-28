2

Пьяный водитель без «прав» въехал под трамвай в Челябинске

Авария произошла на оживленной улице

Молодой человек, управлявший ВАЗ-2108, врезался в трамвай, в результате чего оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Но люди, к счастью, не пострадали.

Александр Проневский

Как сообщили в ГИБДД, инцидент случился вечером 27 августа на улице Гагарина. За рулем ВАЗ-2108 находился 21-летний юноша, который не имел водительского удостоверения. Впоследствии сотрудники полиции заметили у него явные признаки алкогольного опьянения: сильный запах спиртного, шаткую походку и сбивчивую речь.

Инспекторы на месте проверили документы и состояние автомобиля. Выяснилось, что у нарушителя отсутствовал полис ОСАГО, а стекла имели чрезмерную тонировку, что тоже нарушает правила.

В отношении молодого водителя составили сразу несколько протоколов. Ему вменяют управление в нетрезвом виде, езду без «прав», отсутствие страховки и незаконную тонировку. Сотрудники ГАИ напомнили, что подобные нарушения могут привести и к более серьезным последствиям, хотя в этот раз все ограничилось материальным ущербом.

Эксперты выясняют детали происшествия, чтобы установить точную последовательность событий. Водитель пройдет дополнительные проверки, включая медицинское освидетельствование.

