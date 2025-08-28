Житель Подмосковья сжег две машины и гараж из-за конфликта на работе

В Павловском Посаде произошел инцидент, вызванный разногласиями между коллегами. Правоохранители уже взяли под стражу подозреваемого в вандализме: он сжег автомобиль и гараж отца своего неприятеля, а также машину супруги последнего.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», причиной произошедшего стали накопившиеся проворечия на работе. Мужчина целенаправленно выбрал имущество семьи своего оппонента, чтобы нанести максимальный ущерб.

Сперва пламя охватило гараж и стоявшую в нем машину отца семейства, затем перекинулось на второй автомобиль. Соседи заметили дым и вызвали экстренные службы, которые оперативно прибыли на место событий и предотвратили дальнейшее распространение пожара. К счастью, никто не пострадал, хотя техника получила серьезные повреждения.

Поджигателя задержали на месте происшествия благодаря оперативным действиям полиции. Он не сопротивлялся, его доставлили в отдел для допроса. Следователи сейчас собирают доказательства его причастности, включая показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за умышленное нанесение ущерба чужому имуществу.