Пьяный водитель спровоцировал жесткое ДТП в Марий Эл

На Казанском тракте произошло дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал нетрезвый автомобилист. Авария случилась на 88-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск и привела к госпитализации одного из участников.

Как сообщает информационное агентство MariMedia.ru, инцидент произошел вечером 27 августа. 65-летний мужчина, управлявший автомобилем LADA Granta в состоянии алкогольного опьянения, не рассчитал дистанцию и совершил столкновение с грузовиком Volvo, за рулем которого находился 29-летний шофер.

В результате удара пожилой мужчина из легковушки получил травмы и был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение. При этом водитель грузовика, по предварительным данным, серьезно не пострадал.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. На момент публикации материала обстоятельства происшествия уточняются, а по факту нарушения ПДД возбуждено административное дело.