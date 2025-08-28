Агрессивный пассажир довел кондуктора до приступа в автобусе в Казани

Развернувшийся конфликт закончился административным разбирательством. Женщина наотрез отказывалась оплачивать проезд, делала громкие заявления и вела себя настолько грубо, что это привело к ухудшению самочувствия у сотрудника контроля оплаты.

Как сообщил телеграм-канал «Происшествия Татарстан», все случилось 28 августа в автобусе №36. По мнению безбилетницы, государственная услуга перевозки пассажиров должна оказываться бесплатно. Другие пассажиры предлагали рассчитаться за нее, но и от их финансовой помощи женщина отказывалась. Ее резкое и агрессивное поведение стало причиной резко подскачившего давления у кондуктора — что вынудило водителя остановить автобус и вызвать полицию.

По факту случившегося на 62-летнюю нарушительницу составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Теперь ей грозит сразу несколько штрафов: за безбилетный проезд и, собственно, за хулиганство. Кроме того, ее обяжут компенсировать простой автобуса и ущерб, причиненный предприятию.

В пресс-службе компании-перевозчика подчеркнули, что женщина целенаправленно провоцировала окружающих и вела себя крайне неадекватно.