В Подмосковье появилась банда, которая забрасывает автомобили камнями

Неизвестные злоумышленники устроили настоящую охоту на дальнобойщиков. Она проходила на Новорижском шоссе в Московской области и продолжалась три дня. За это время как минимум пять грузовых автомобилей одной транспортной компании попали под обстрел камнями.

Ущерб от нападений уже достиг трех миллионов рублей

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», первый инцидент случился 13 августа в Истринском городском округе. Скрываясь за стенами моста, преступники бросили тяжелый булыжник прямо в движущийся грузовик. Он пробил люк над местом водителя, по салону рассыпались осколки стекла. Мужчине порезало лицо, но он сумел избежать аварии и вовремя остановиться.

В дальнейшем атаки продолжились, а общая сумма ущерба достигла 3 миллионов рублей.

После сбора свидетельств, которые включали координаты места происшествия, фотографии и видеозаписи с камер систем наблюдения, дальнобойщики, получившие значительные травмы, подали коллективное заявление в прокуратуру с просьбой наказать виновных.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видны двое молодых людей, стоящих у обочины и целенаправленно кидающих камни в проезжающие машины. На данный момент полиция проводит проверку по факту хулиганских действий.