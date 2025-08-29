Виновник ДТП в Татарстане оплатит вызов санитарного вертолета

Суд вынес решение о взыскании компенсации затрат на экстренную эвакуацию пострадавшего в аварии с виновника. Полученные средства вернут в бюджет республики.

Как сообщает «МК — Казань», решение удовлетворило исковые требования Камского транспортного прокурора, обязав 21-летнего жителя Самарской области выплатить 450 тысяч рублей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Заинском районе еще в мае, оно привело к тяжким последствиям: в результате нарушения ПДД погибли несколько человек — точное количество не называется.

Состояние одного из пострадавших потребовало экстренной медицинской помощи, и доставка санитарным вертолетом стала для него жизненно необходимой мерой.

Власти подчеркнули, что взысканные средства перенаправят в бюджет республики, что соответствует практике компенсации расходов государственных служб.