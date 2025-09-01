Автомобиль протаранил ворота российского консульства в Австралии

В Сиднее легковая машина на большой скорости врезалась в ворота генерального консульства России. Полиция оперативно задержала подозреваемого, причины его действий выясняются.

Как сообщает австралийский телеканал 9News, атака на консульство произошла 1 сентября. По предварительным данным, 39-летний водитель намеренно направил свой автомобиль в ворота дипломатического представительства, значительно повредив конструкцию. Она не была рассчитана на подобный вид атак, несмотря на то, что само здание хорошо охраняется.

В числе пострадавших — только один из полицейских, получивший травму руки.

Российские власти пока не выпустили официального заявления относительно инцидента. И хотя территорию временно оцепили для проведения следственных действий, работа консульства не прерывалась.

Полиция проводит расследование по факту умышленного повреждения имущества и нападения на представительство иностранного государства. Инцидент может иметь как криминальный, так и политический подтекст.