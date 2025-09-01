Бывший мэр Нью-Йорка Джулиани попал в больницу после ДТП

Рудольф Джулиани, занимавший пост главы Нью-Йорка с 1993 по 2001 год, попал в аварию в штате Нью-Гэмпшир. 81-летнего политика доставили в больницу с серьезными травмами.

Как сообщает Reuters, Рудольф Джулиани находился в пассажирском кресле арендованного Ford Bronco, когда сзади в них врезалась другая машина. При госпитализации у него диагностировали переломы позвонков и множественные порезы. Однако несмотря на серьезность травм, политик ожидает выписки в ближайшие дни.

Джулиани известен не только как мэр Нью-Йорка, но и как бывший адвокат Дональда Трампа. Он руководил городом во время событий 11 сентября 2001 года, а позднее участвовал в президентской кампании Трампа 2016 года. В последние годы его имя часто появлялось в новостях в связи с судебными разбирательствами.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. По предварительной информации, водитель Джулиани правила не нарушал, а значит, виновником аварии с высокой долей вероятности стал другой автомобилист.