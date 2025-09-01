Пермская школьница не дошла до линейки после встречи с грузовиком

В легковом автомобиле на момент лобового столкновения находились четверо: водитель, взрослый пассажир и двое несовершеннолетних в возрасте трех и пятнадцати лет. Травмы получила только старшая девочка, ее доставили в Краснокамскую городскую больницу.

Как сообщает портал URA.ru, авария произошла 31 августа в 16:45 на 1055-м километре автодороги Кострома — Пермь. Экстренные службы оперативно прибыли на место, обеспечили пожарную безопасность и стабилизировали транспортные средства: обе машины оказались в кювете, и чтобы эвакуировать людей, требовалось сначала их закрепить.

Пострадавшая школьница остается под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как стабильное. Родственники девочки находятся вместе с ней в больнице. Водитель грузовика серьезно не пострадал и отказался от осмотра медиков.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии, устанавливаются все детали случившегося.