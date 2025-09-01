В Москве электробус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Как сообщает официальный телеграм-канал столичной Госавтоинспекции, 1 сентября водитель электробуса сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Позднее установили, что в тот момент для нее горел зеленый сигнал светофора.
От тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте происшествия еще до прибытия медиков. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.
Водитель остался на месте, сейчас его опрашивает полиция. Следователи разбираются в причинах трагедии, проверяют записи с камер.
