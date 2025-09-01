В Москве электробус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

От полученных травм в результате ДТП, произошедшего на Святозерской улице в районе дома 12, женщина-пешеход скончалась на месте. На данный момент полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Инцидент произошел в жилом районе на востоке столицы

Как сообщает официальный телеграм-канал столичной Госавтоинспекции, 1 сентября водитель электробуса сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Позднее установили, что в тот момент для нее горел зеленый сигнал светофора.

От тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте происшествия еще до прибытия медиков. Никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

Водитель остался на месте, сейчас его опрашивает полиция. Следователи разбираются в причинах трагедии, проверяют записи с камер.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, как ослепленный ярким солнцем водитель в Твери совершил наезд на пожилую женщину.