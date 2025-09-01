Водитель под наркотиками «отправил» ВАЗ-2114 с семью детьми в салоне в столб

Все пассажиры отечественного хетчбэка, включая семерых несовершеннолетних, получили только легкие ушибы и царапины. Врачи осмотрели всех на месте происшествия и разрешили отправиться домой без госпитализации.

Как сообщает «МК — Ставрополь (Кавказ)», ДТП случилось вечером 31 августа на 52-м километре дороги Черкесск-Домбай. 48-летний местный житель, управлявший ВАЗ-2114, потерял контроль над машиной, в результате чего она съехала с проезжей части и врезалась в столб линии электропередач. В салоне в тот момент находилась 36-летняя подруга мужчины и ее семеро детей.

Медицинская экспертиза подтвердила наличие наркотиков в крови нарушителя, а полицейская проверка показала, что ранее его лишили водительских «прав». По факту случившегося проводится следствие, правоохранители выясняют, почему мужчина решил сесть за руль в таком состоянии и как посадил в пятиместный авто еще восемь человек, что категорически запрещено ПДД.