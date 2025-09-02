Неизвестные измазали фекалиями ручки прокатных самокатов в Сергиевом Посаде

В День Знаний в подмосковном городе случился необычный инцидент. Злоумышленники устроили «перформанс», испачкав экскрементами ручки всех электросамокатов, припаркованных возле автобусной остановки.

Вероятно, так инициаторы «перформанса» выразили свое отношение к кикшерингу

Как сообщает телеграм-канал «Москвач+», поздним вечером 1 сентября местная жительница решила арендовать электросамокат. Взявшись за ручку, она почувствовала неладное, но тусклый свет фонарей не позволил сразу обнаружить подвох. Позднее же выяснилось, что все стоящие вокруг СИМ были вдоль и поперек загрязнены отходами жизнедеятельности неизвестного происхождения.

О необычной «находке» девушка сообщила в службу поддержки сервиса. Кроме того, она поделилась фотографиями в социальных сетях.

Пока авторов «антирекламы» кикшеринга не нашли.

