Пьяный гонщик на каршеринге попытался скрыться от полиции в Петербурге

Нетрезвый водитель на арендованном авто отказался подчиниться требованиям правоохранителей и устроил опасную погоню по ночным улицам города. Его не остановило даже применение сотрудниками огнестрельного оружия.

Как сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции России, 1 сентября патруль ДПС попытался остановить подозрительный автомобиль, однако его водитель не только проигнорировал требование, но и резко увеличил скорость в надежде скрыться от преследования. К погоне позже присоединились еще несколько служебных машин.

После многочисленных безуспешных попыток задержать автомобилиста мирным путем один из инспекторов был вынужден применить табельное оружие. Сначала он произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл прицельный огонь по колесам арендованного авто. Но даже поврежденное переднее колесо не помешало нарушителю продолжить опасный побег.

В отчаянной попытке скрыться он направился в ближайший паркинг, где снес шлагбаум и столкнулся с тремя припаркованными машинами. И только это привело его к полной остановке.

Как выяснилось позже, за рулем каршеринга находился 29-летний житель Смоленской области, который не имел прав на управление транспортным средством.

Теперь его привлекут к ответственности сразу по нескольким статьям: за проезд на красный сигнал светофора, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, невыполнение законного требования об остановке, управление транспортным средством без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения, а также неповиновение распоряжениям сотрудников полиции.